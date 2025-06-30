Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився своїми переживаннями після розгромної поразки від ПСЖ із рахунком 0:4, що призвело до вильоту команди з клубного чемпіонату світу.

«Ми досягли мети — вийшли в плей-оф, і це вже серйозне досягнення для нашого клубу. Сьогодні поступились чинному тріумфатору Ліги чемпіонів, але залишаємо турнір з гідністю. Було приємно зустріти знайомі обличчя в складі ПСЖ.

Ми переключаємо увагу на МЛС і готуємося до наступних викликів сезону», – лаконічно написав Мессі.