Сергій Стаднюк

Другий ігровий день 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 припав на неділю, 29 червня. Головною вивіскою, мабуть, є протистояння живої легенди світового футболу Ліонеля Мессі зі своїм колишнім клубом. У ПСЖ є своя мотивація. У парижан більше немає жодного з супер-трійці Мессі – Мбаппе – Неймар. Кварацхелія, Дембеле, Дуе та Барколя можуть зайвий раз довести, що дати дорогу молодим – було правильним рішенням.

Навряд чи Фламенго міг уявити, що, вигравши групу, може одразу потрапити на Баварію. Злий жарт із бразильцями зіграла сенсаційна перемога Бенфіки українця Анатолія Трубіна (1:0), що поставила мюнхенців на друге місце у квартеті. Команди зустрінуться на полі вперше. Хто ж здобуде історичну перемогу?