Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився думкою щодо учасників майбутнього Клубного чемпіонату світу, старт якого запланований на 15 червня.

Я думаю, що з усього світу з’їжджаються великі команди, і це цікавить багатьох людей у всьому світі. Ми говоримо про великі клуби з дуже важливими гравцями, за якими людям подобається спостерігати. Це чудова можливість побачити гру найкращих футболістів тут, у США.

Шанс побачити, як провідні клуби Південної Америки та Європи борються за титул? Це справді чудова нагода зіграти проти них, і це дійсно приємний досвід як для гравців на полі, так і для вболівальників на трибунах, - наводить слова Мессі офіційний сайт ФІФА.