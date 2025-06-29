ПСЖ не залишив шансів команді Ліонеля Мессі у матчі 2-го туру групового етапу клубного чемпіонату світу. Французький гранд ще до перерви оформив розгром, забивши чотири м’ячі у ворота Інтера Маямі.

Перший гол на 6-й хвилині забив Жуан Невес після подачі зі штрафного. Португалець подвоїв рахунок на 39-й хвилині після передачі Фабіана Руїса. Згодом захисник Інтера Томас Авілес зрізав м’яч у власні ворота, а вже в компенсований час першого тайму Ашраф Хакімі довершив розгром, добивши м’яч після рикошету.

Клубний чемпіонат світу. 1/8 фіналу

ПСЖ – Інтер Маямі 4:0 (Жуан Невес 6, 39, Авілес 44 автогол, Хакімі 45+3)