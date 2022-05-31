«Мета – 75 мільйонів гривень». Шевченко та легенди англійського футболу приймають участь у благодійних заходах в підтримку України

Андрій активно збирає кошти для боротьби з окупантом

Фото: sportagainstwar.dggrpevents.com

Андрій Шевченко в своєму Instagram повідомив, що він разом з легендами англійського спорту буде приймати участь в благодійних заходах для підтримки України через російське повномасштабне вторгнення:



Не втомлююся дякувати своїм друзям, які організували #Sport4Peace. Мета заходу – зібрати 2 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні. @alanshearer @jamie.redknapp @andrewstraus_official @sirkennethdalglish @stevengerrard всі вони надали партію у гольф для нашого аукціону зі збору коштів.

Щоб підтримати, https://linktr.ee/sport4peace

Нагадаємо, що раніше Шевченко приїхав в Україну та став амбасадором United24.