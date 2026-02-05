

Металіст 1925 може найближчим часом підсилити склад бразильським футболістом. Йдеться про півзахисника Крузейро Кауана Баптистеллу, який перебуває на фінальній стадії переходу до харківського клубу.

За інформацією Tribuna, сторони активно працюють над завершенням трансферу. Очікується, що футболіст уже незабаром оформить перехід до української команди. Баптистелла може підписати з Металістом 1925 контракт терміном на чотири роки.

Наразі бразилець виступає за молодіжну команду Крузейро U-20, а також уже має досвід гри за основний склад клубу. У його активі один матч на дорослому рівні, в якому він відзначився результативною передачею.