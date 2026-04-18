Сергій Разумовський

У 24-му турі української Прем'єр-ліги Металіст 1925 здобув непросту перемогу над Кудрівкою з мінімальним рахунком 1:0. Поєдинок, який відбувся в Житомирі, довгий час складався непросто для харківської команди, однак у підсумку саме вона зуміла вирвати три очки вже в компенсований час.

Обидві команди лише перед початком нинішнього сезону піднялися до елітного дивізіону з Першої ліги, причому зробили це через перехідні матчі. Втім, їхній шлях в УПЛ складається по-різному. Якщо Металіст 1925 закріпився у верхній частині турнірної таблиці та веде боротьбу за високі позиції, то Кудрівка змушена думати насамперед про збереження прописки в найсильнішому дивізіоні.

Попри різницю в турнірному становищі, Кудрівка дала фавориту серйозний бій. Гості дисципліновано діяли в обороні та майже до самого фінального свистка втримували для себе позитивний результат. Здавалося, що матч завершиться внічию, однак на 93-й хвилині харків’яни все ж дотиснули суперника.

Героєм зустрічі став Мба, який знову результативно вийшов на заміну й підтвердив репутацію справжнього джокера. Саме він забив вирішальний м’яч після гострої передачі від Калюжного, який своєчасно розрізав оборону суперника.

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 набрав 44 очки й обійшов Динамо в турнірній таблиці за показником особистих зустрічей, піднявшись на четверту позицію. Кудрівка ж залишилася з 21 пунктом і продовжує перебувати в зоні перехідних матчів, де боротьба за виживання обіцяє бути дуже напруженою до самого завершення сезону.

УПЛ, 24-й тур

Металіст 1925 – Кудрівка 1:0

Гол: Мба, 90+1

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Дубко, Мартинюк (Крупський, 60), Калюжний, Литвиненко (Аревало, 60), Когут (Баптістелла, 68), Антюх (Рашиця, 60), Ітодо, Арі Моура (Мба, 87).

Кудрівка: Караващенко, Фарина (Світюха, 77), Вака, Потімков, Гусєв, Думанюк, Макосо (Адеоє, 69), Сторчоус (Беляєв, 77), Глущенко (Козак, 61), Таїпі (Лєгостаєв, 69), Морозко.

Попередження: Мартинюк 38, Дубко 81, Баптістелла 89, Крупський 90+3 – Вака 78, Морозко 90.