Металіст 1925 шукає новий номінально домашній стадіон для УПЛ
Співпрацю з Лівим берегом розірвано
29 хвилин тому
Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів про домашній стадіон на новий сезон, бюджет клубу, а також голову наглядової ради Богдана Бойка.
Питання номінально домашнього стадіону? З «Лівим берегом» нас повʼязували роки доброї та стабільної співпраці. Але якщо, на жаль, ефективна взаємодія може розірватися тільки через емоційний фактор, одну імпульсивну ситуацію, то значить – так і буде. Коли буде нова інформація щодо цього, вона обов'язково з'явиться на офіційних клубних ресурсах.
Наш бюджет буде конкурентними та достатнім, щоб виконати поставлені задачі. Богдан Бойко – це голова наглядової ради «Металіста 1925». Хто це такий? Думаю, буде доречно, якщо він сам буде про себе розповідати, – заявив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.
Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.
Раніше Металіст 1925 сенсаційно здолав азербайджанський Карабах у контрольному матчі.
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