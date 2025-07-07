Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів про домашній стадіон на новий сезон, бюджет клубу, а також голову наглядової ради Богдана Бойка.

Питання номінально домашнього стадіону? З «Лівим берегом» нас повʼязували роки доброї та стабільної співпраці. Але якщо, на жаль, ефективна взаємодія може розірватися тільки через емоційний фактор, одну імпульсивну ситуацію, то значить – так і буде. Коли буде нова інформація щодо цього, вона обов'язково з'явиться на офіційних клубних ресурсах.

Наш бюджет буде конкурентними та достатнім, щоб виконати поставлені задачі. Богдан Бойко – це голова наглядової ради «Металіста 1925». Хто це такий? Думаю, буде доречно, якщо він сам буде про себе розповідати, – заявив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.