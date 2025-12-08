Сергій Разумовський

Металіст 1925 розпочав процедуру повернення коштів за квитки на матч 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса, який так і не був дограний через проблеми з електропостачанням. Як повідомила пресслужба клубу, 8 грудня стартувало офіційне відшкодування вартості придбаних перепусток.

Вболівальники, які купували квитки онлайн, отримають гроші автоматично на свої рахунки впродовж 30 календарних днів, при цьому швидкість зарахування залежатиме від роботи конкретного банку. Ті ж, хто оформлював квитки в касах, мають особисто звернутися до тієї ж каси, повернути паперову перепустку й отримати кошти готівкою. Клуб окремо перепросив уболівальників за завдані незручності.

Нагадаємо, 7 грудня харківський Металіст 1925 у статусі номінального господаря зустрічався з рівненським Вересом у Житомирі в рамках 15-го туру чемпіонату України. Стартовий свисток був запланований на 15:30 за київським часом, але початок гри довелося відкласти через відключення електроенергії на стадіоні.

Зрештою поєдинок усе ж розпочався, однак тривав лише дев’ять хвилин: нові перебої з освітленням змусили арбітра зупинити матч і відправити команди до підтрибунного приміщення. Спроба відновити гру на 18-й хвилині виявилася безуспішною – вже за дві хвилини світло знову згасло, після чого головний арбітр Віталій Романов ухвалив рішення достроково завершити поєдинок, зазначивши, що продовження в цей день є неможливим. Подальша доля матчу буде вирішена відповідними інстанціями.

Раніше Верес висловив свою позицію щодо недограного матчу.