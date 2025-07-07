Сергій Стаднюк

Президент Металіста 1925 Володимир Носов повідомив, що харківський клуб не змінюватиме свою назву на ФК Харків, незважаючи на реєстрацію відповідного бренду.

❓ Навіщо ваш клуб подав заявку на реєстрацію торгівельної марки ФК «Харків»? Плануєте ребрендинг та зміну назви?

💬 Сьогодні ми маємо футбольний клуб «Металіст 1925», і саме під цією назвою ми стартуємо в УПЛ. Реєстрація торгівельної марки – це частина наших операційних процесів, – повідомив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.

Сьогодні ми маємо футбольний клуб «Металіст 1925», і саме під цією назвою ми стартуємо в УПЛ. Володимир Носов

Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.

Раніше Металіст 1925 сенсаційно здолав азербайджанський Карабах у контрольному матчі.