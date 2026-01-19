Сергій Разумовський

У 21-му турі італійської Серії А Мілан на своєму полі мінімально здолав Лечче.

Россонері з перших хвилин узяли матч під повний контроль, нав’язавши Лечче високий темп і постійний тиск. Уже на 6-й хвилині господарі двічі були близькі до гола: Алексіс Салемакерс небезпечно пробив поруч зі стійкою, а Маттео Габбія ледь не влучив у ворота головою. Найактивнішим у складі міланців був саме Салемакерс, який на 35-й хвилині створив момент для Крістіана Пулішича, змусивши Фальконе вперше серйозно вступити в гру. Попри територіальну й ігрову перевагу господарів, перший тайм завершився без забитих м’ячів.

Після перерви Мілан ще більше додав у швидкості та агресії. Габбія знову двічі загрожував воротам після стандартів, а Еступіньян небезпечно пробивав з льоту. Голкіпер Лечче Фальконе став головною перешкодою на шляху до гола: на 57-й хвилині він парирував потужний удар Річчі, а згодом блискуче врятував команду після пострілу Пулішича зблизька. На 73-й хвилині Фальконе виграв ще одну дуель — цього разу проти Нікласа Фюллькруга, який щойно з’явився на полі.

Втім, постійний тиск Мілана таки дав результат на 76-й хвилині. Салемакерс виконав точну подачу з правого флангу, а Фюллькруг ефектним ударом головою забив свій перший гол за Мілан і в Серії A, викликавши вибух емоцій на Сан-Сіро. Лечче спробував відповісти в кінцівці, але обмежився лише кутовим, тоді як Нкунку мав шанс зняти всі питання, однак знову не переграв Фальконе.

У підсумку команда Массіміліано Аллегрі здобула цілком заслужену перемогу, продовжила безпрограшну серію, закріпилася на другому місці з 46 очками у турнірній таблиці. Лідером залишається Інтер (49).

Серія А, 21-й тур

Мілан – Лечче 1:0

Гол: Фюллькруг, 76

Мілан: Меньян, Томорі, Габбія, Де Вінтер, Салемакерс (Атекаме 80), Річчі (Лофтус-Чік 73), Яшарі (Модрич 87), Рабіо, Еступіньян, Пулішич (Фюллькруг 73), Леау (К. Нкунку 87)

Лечче: Фальконе, Ндаба, Зіберт, Габріель, Галло (Ндрі 84), Рамадані (Мале 85), Л. Кулібалі, Гандельман, Соттіл (Банда 54), Штулич (Моренте 69), П'єротті

Попередження: Де Вінтер, 21 – Рамадані, 84