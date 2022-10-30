«Мілан» несподівано поступився «Торіно», відпустивши «Наполі» у відрив і відставши від «Аталанти»

Команда Маліновського вийшла на чисте друге місце

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У 12-му турі італійської Серії А «Торіно» в рідних стінах здолав «Мілан».

«Росссонері» відверто провалили перший тайм. Туринці пішли на перерву за комфортної переваги в два м'ячі. Їх оформили Джіджі та міранчук.

У другій половині зустрічі Жуніор Мессіас скоротив відставання. Проте на більше гостей не вистачило.

«Торіно» набрав 17 очок і піднявся до верхньої половини турнірної таблиці. «Мілан» залишився із 26 пунктами і в один бал поступається «Аталанті» Руслана Маліновського, «Наполі» – в шість.

Серія А, 12 тур

«Торіно» – «Мілан» 2:1

Голи: Джіджі, 35, міранчук, 37 – Жуніор Мессіас, 67

«Торіно»: Мілінкович-Савич, Сінго, Джіджі, Схюрс (Зіма, 76), Буонджорно (Родрігес, 73), Лазаро, міранчук (Адопо, 85), Влашич, Лукіч, Річчі (Лінетті, 85), Пеллегрі (Карамо, 75).

«Мілан»: Тетерушану, Калулу (Дест, 46), Томорі, Габбія, Ернандес, Браїм Діас (де Кетеларе, 46), Побега, Тоналі (Беннасер, 70), Орігі, Рафаел Леау (Ребіч, 46), Жуніор Мессіас (Жиру, 78).

Попередження: Схюрс, Буонджорно, Пеллегрі, Лінетті, Лукич – Калулу, Побега