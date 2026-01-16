Сергій Разумовський

Мілан здобув виїзну перемогу над Комо в перенесеному матчі 16-го туру Серії А – 3:1. Для россонері ця гра мала принципове значення в контексті боротьби за стабільність у чемпіонаті, і хоча початок зустрічі склався неідеально, команда зуміла швидко перехопити ініціативу та довести справу до впевненого результату.

Першими відзначилися господарі: Комо відкрив рахунок завдяки голу Кемпфа, змусивши Мілан одразу реагувати та додавати в агресії попереду. Втім відповідь гостей не забарилася. Ключовим моментом став зароблений пенальті, який чітко реалізував Нкунку, відновивши рівновагу й повернувши Мілану контроль над перебігом поєдинку. Після цього перевага россонері стала відчутнішою, а вирішальне слово сказав Рабйо: півзахисник оформив дубль і фактично зняв усі питання щодо переможця, перетворивши напружений матч на результат, який виглядає переконливо на табло.

Окрім трьох очок, Мілан продовжив свою тривалу серію без поразок у Серії А. Після єдиного невдалого матчу на старті сезону, коли команда поступилася Кремонезе 1:2 у першому турі, россонері вже 19 зустрічей поспіль не програють у чемпіонаті. На цьому відрізку Мілан набрав солідний баланс результатів – 12 перемог і 7 нічиїх, підтверджуючи, що команда вміє брати своє навіть у матчах, де доводиться відіграватися.

Відеоогляд матчу Комо – Мілан