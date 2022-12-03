Потрапили під каток і вижили. Огляд матчу Польща – Аргентина
Мілік: «Нам потрібен скутер, щоб наздогнати Мбаппе»
Форвард збірної Польщі відзначив швидкість Кіліана
Як діяти проти Мбаппе? Потрібно бути дуже швидкими. Нам потрібен скутер, щоб наздогнати Кіліана. Дуже складно грати проти нього індивідуально, це один з найкращих футболістів світу. Нам доведеться реагувати всією командою, знаходити колективні рішення для цього завдання.
Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-офф чемпіонату світу.
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