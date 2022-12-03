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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Мілік: «Нам потрібен скутер, щоб наздогнати Мбаппе»

Форвард збірної Польщі відзначив швидкість Кіліана
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16:54
Мілік: «Нам потрібен скутер, щоб наздогнати Мбаппе»
Нападник збірної Польщі Аркадіуш Мілік напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Франції зазначив швидкісні здібності Кіліана Мбаппе. Слова призводить L'Equipe.

Як діяти проти Мбаппе? Потрібно бути дуже швидкими. Нам потрібен скутер, щоб наздогнати Кіліана. Дуже складно грати проти нього індивідуально, це один з найкращих футболістів світу. Нам доведеться реагувати всією командою, знаходити колективні рішення для цього завдання.


Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-офф чемпіонату світу.

Денис Сєдашов
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Теги

збірна Польщі (футбол) збірна Франції (футбол)

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