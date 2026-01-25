Сергій Разумовський

У 22-му турі італійської Серії А Фіорентина вдома поступилася Кальярі.

«Фіалки» підійшла до гри на тлі покращення результатів – за шість останніх турів команда програла лише раз, здобула три перемоги та нарешті вибралася із зони вильоту. Однак замість перемоги флорентійці зазнали болісної поразки.

За грою Фіорентина володіла відчутною перевагою: близько 70% контролю м’яча, суттєва перевага за загальною кількістю ударів і майже сорок подач у штрафний майданчик. Проте ця активність виявилася малоефективною – господарі поступилися за ударами в площину, а їхні навіси легко читалися обороною та воротарем Кальярі, який неодноразово рятував свою команду.

Гості ж реалізували свої моменти значно краще. Спершу Палестра організував атаку з навісом на Кілічсою, а на початку другого тайму сам замкнув контратаку після передачі Еспозіто. Фіорентина відповіла голом Брешіаніні, але зрівняти рахунок не змогла, попри кілька небезпечних моментів.

Фіорентина залишилася з 17 очками у турнірній таблиці та опустилася назад у зону вильоту. Кальярі (25) – 11-й

Серія А, 22-й тур

Фіорентина – Кальярі 1:2

Голи: Брешіаніні, 74 – Кілічсой, 31, Палестра, 47