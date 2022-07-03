Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Рік тому захисник покинув «Реал»
Півзахисник «Реала» Лука Модріч висловився про відносини з екс - капітаном «Реала» Серхіо Рамосом, Який зараз виступає за ПСЖ. Хорвата цитує As.
«Розставання з людьми, з якими ти провів роки – особливо в дуже успішний період – завжди болючі. Для кожного. Після моїх 9 років в Реалі Серхіо вже не в клубі. Ми були близькі з першого дня, він допоміг мені адаптуватися, підбадьорював і вірив в мій потенціал.
Ми стали хорошими друзями, збиралися разом з сім'ями, проводили разом літні відпустки. Ми до сих пір говоримо про ті дні, по крайней мере, листуємося. Я сумую за ним, але такий футбол.
Зміни – норма в повсякденному житті навіть тих, хто, як він, виграв всі. Футболісти приходять і йдуть, тільки «Реал» вічний ».
раніше Модріч закликав не критикувати Кіліана Мбаппе за його вибір залишитися в ПСЖ.
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