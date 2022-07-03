Модріч: «Я сумую за Рамосом»

Півзахисник «Реала» Лука Модріч висловився про відносини з екс - капітаном «Реала» Серхіо Рамосом, Який зараз виступає за ПСЖ. Хорвата цитує As.

Ми стали хорошими друзями, збиралися разом з сім'ями, проводили разом літні відпустки. Ми до сих пір говоримо про ті дні, по крайней мере, листуємося. Я сумую за ним, але такий футбол.

Зміни – норма в повсякденному житті навіть тих, хто, як він, виграв всі. Футболісти приходять і йдуть, тільки «Реал» вічний ».