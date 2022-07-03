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Модріч: «Я сумую за Рамосом»

Рік тому захисник покинув «Реал»
Футбол Прімера
13:16
Модріч: «Я сумую за Рамосом»

Півзахисник «Реала» Лука Модріч висловився про відносини з екс - капітаном «Реала» Серхіо Рамосом, Який зараз виступає за ПСЖ. Хорвата цитує As.

«Розставання з людьми, з якими ти провів роки – особливо в дуже успішний період – завжди болючі. Для кожного. Після моїх 9 років в Реалі Серхіо вже не в клубі. Ми були близькі з першого дня, він допоміг мені адаптуватися, підбадьорював і вірив в мій потенціал.

Ми стали хорошими друзями, збиралися разом з сім'ями, проводили разом літні відпустки. Ми до сих пір говоримо про ті дні, по крайней мере, листуємося. Я сумую за ним, але такий футбол.

Зміни – норма в повсякденному житті навіть тих, хто, як він, виграв всі. Футболісти приходять і йдуть, тільки «Реал» вічний ».


раніше Модріч закликав не критикувати Кіліана Мбаппе за його вибір залишитися в ПСЖ.

Петро Приходько
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Теги

Лука Модріч Реал Мадрид (футбол) Серхіо Рамос

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