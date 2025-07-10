Хорватський півзахисник Лука Модрич востаннє вийшов на поле у футболці мадридського Реала в півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ. Поєдинок відбувся на стадіоні Метлайф у Іст-Ратерфорді, США, і завершився розгромною перемогою французького клубу з рахунком 4:0.

Модрич розпочав зустріч на лаві запасних, а на 64-й хвилині замінив Джуда Беллінгема. Його контракт із Реалом завершився 30 червня, однак був спеціально продовжений ще на два тижні, щоб дозволити легендарному хавбеку виступити на Клубному чемпіонаті світу.

Лука Модрич захищав кольори Реала з літа 2012 року. За 13 років він провів 597 офіційних матчів у білої форми, відзначився 43 голами та 95 результативними передачами.

За інформацією ЗМІ, 39-річний ветеран уже досягнув домовленості про перехід до італійського Мілана.