Мохамед Салах може перейти в «Реал»

Керівники «Ліверпуля» готові продати єгиптянина

Нападаючий англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах може покинути клуб в літнє трансферне вікно і перебратися в стан мадридського «Реала», повідомляє The Sun.

Керівники англійського клубу готові продати Салаха і приймуть пропозицію від потенційних покупців, якщо воно буде в районі 70 млн євро.

Головним претендентом на Мохамеда є «Реал», не зміг підписати свою головну трансферну мету в особі Кіліана Мбаппе.