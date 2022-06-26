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Мохамед Салах може перейти в «Реал»

Керівники «Ліверпуля» готові продати єгиптянина
Футбол Прімера
08:40
Мохамед Салах може перейти в «Реал»

Нападаючий англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах може покинути клуб в літнє трансферне вікно і перебратися в стан мадридського «Реала», повідомляє The Sun.

Керівники англійського клубу готові продати Салаха і приймуть пропозицію від потенційних покупців, якщо воно буде в районі 70 млн євро.

Головним претендентом на Мохамеда є «Реал», не зміг підписати свою головну трансферну мету в особі Кіліана Мбаппе.

Рене Тер Велде
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Теги

Ліверпуль Мохамед Салах Реал Мадрид (футбол)

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