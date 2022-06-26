Салах пообіцяв «Барселоні», що в 31 рік перейде до них вільним агентом
Мохамед Салах може перейти в «Реал»
Керівники «Ліверпуля» готові продати єгиптянина
Нападаючий англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах може покинути клуб в літнє трансферне вікно і перебратися в стан мадридського «Реала», повідомляє The Sun.
Керівники англійського клубу готові продати Салаха і приймуть пропозицію від потенційних покупців, якщо воно буде в районі 70 млн євро.
Головним претендентом на Мохамеда є «Реал», не зміг підписати свою головну трансферну мету в особі Кіліана Мбаппе.
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