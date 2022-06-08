Доннарумма: «За збірну ти можеш грати навіть без пальця»
Молода зірка Англії настільки виклався з Німеччиною, що в компенсований час його знудило на полі
Проте він провів дійсно якісний матч
14:51
18-річний гравець дортмундської «Боруссії» Джуд Беллінгем став одним з найкращих гравців матчу збірної Англії проти Німеччини (1:1) в групі Ліги націй.
Колишній гравець «Бірмінгему» вийшов на поле на 17-й хвилині в якості вимушеної заміни. За даними SofaScore він став найкращим гравцем матчу у складі своєї команди і другим найкращим загалом у поєдинку.
Беллінгем виграв 9 з 11 єдиноборств, 7 разів відібрав м’яч, 3 рази зіграв на перехопленні, віддав 31 з 35 передач точно.
Англієць настільки виклався в цьому матчі, що в компенсований арбітром час його просто знудило. І це не гра слів:
Okay cool but post smth about bellingham pic.twitter.com/824ioOsQDc— Lavdrimm14 (@Lava_Madridista) June 8, 2022
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