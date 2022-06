Молода зірка Англії настільки виклався з Німеччиною, що в компенсований час його знудило на полі

18-річний гравець дортмундської «Боруссії» Джуд Беллінгем став одним з найкращих гравців матчу збірної Англії проти Німеччини (1:1) в групі Ліги націй.

Колишній гравець «Бірмінгему» вийшов на поле на 17-й хвилині в якості вимушеної заміни. За даними SofaScore він став найкращим гравцем матчу у складі своєї команди і другим найкращим загалом у поєдинку.

Беллінгем виграв 9 з 11 єдиноборств, 7 разів відібрав м’яч, 3 рази зіграв на перехопленні, віддав 31 з 35 передач точно.

Англієць настільки виклався в цьому матчі, що в компенсований арбітром час його просто знудило. І це не гра слів:

Okay cool but post smth about bellingham pic.twitter.com/824ioOsQDc