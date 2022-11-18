Молода зірка «Барселони» замінила травмованого Гаю в заявці збірної Іспанії

19-річний футболіст отримав виклик на чемпіонат світу-2022

Алехандро Бальде / Фото - Football Espana

Захисник «Барселони» Алехандро Бальде отримав виклик до збірної Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Королівської футбольної іспанської федерації.

Раніше через травму розташування команди покинув оборонець Хосе Гая. 19-річний гравець замінив його в заявці на чемпіонат світу-2022.

Бальде довелося забрати з молодіжної збірної Іспанії. Планувалося, що він зіграє за неї в найближчих матчах.

Нагадаємо, «фурія роха» U-21 є суперником української «молодіжки» на Євро-2023.