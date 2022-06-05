Молодіжна збірна України розгромила Північну Македонію за 25 хвилин

Команда Ротаня забила супернику 4 м'ячі

У кваліфікації на молодіжний Євро-2023 збірна України (U-21) обіграла однолітків з Північної Македонії.

У першому таймі команда Руслана Ротаня не могла роздрукувати ворота суперника, а в другому голи посипалися: відразу 4 м'яча за 20 хвилин.

У своїй групі збірна України займає 2 -е місце, поступаючись Франції 3 очка. Перше місце в групі гарантує автоматичний вихід на молодіжний ЧЄ, а 8 друге місць будуть розігрувати між собою ще 4 путівки.

Відбір на Євро-2023 (U-21)

Україна - Північна Македонія 4: 0

голи: В'юнник, 69, Судакв, 71, Ванат, 85, 90+ 4

Україна: Нещере, Сич, Таловер, Біль, Овчаренко, Михайленко (Ванат, 65), Бондаренко, Криськив (Железко, 78), Судаков (Білошевський, 86), В'юнник (Брагару, 86), Супряга (Хлань, 78) .

Північна Македонія: Денковський, Хайдарі, Младеновскій, Манев, Шєї (Крстевський, 61), Златков (Стойчевський, 84), Еміні (Ніколов, 74), Тодоровський, Станковський (Елезі, 74), Тасевскій, Ілієвський (1)