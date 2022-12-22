Моуріньо готовий очолити збірну Португалії лише по закінченню сезону
Моуріньо – головний кандидат на посаду тренера збірної Португалії, він зможе поєднувати роботу з «Ромою»
Відомо про подробиці потенційного призначення досвідченого фахівця
22 грудня 15:59
Жозе Моуріньо / Фото: AFP
Головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Португалії є Жозе Моуріньо. Про це повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо.
За інформацією джерела, Федерація футболу Португалії хоче отримати відповідь від фахівця у найкоротші терміни. У ньому керівництво бачить заміну для колишнього наставника Фернанду Сантуша.
При цьому, якщо Моуріньо погодиться, то сторони можуть знайти можливість поєднувати роботу з тренерством у «Ромі». Альтернативним же варіантом є коач команди U-21 Руї Жорже.
Раніше повідомлялося, що 59-річний фахівець готовий очолити збірну Португалії лише після закінчення сезону.
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