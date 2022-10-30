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Моуріньо попросив «Рому» купити йому Малиновського

Українцю подобається перспектива зміни клубу
Футбол Українські легіонери
30 жовтня 15:35
Моуріньо попросив «Рому» купити йому Малиновського

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський в найближчому майбутньому може перейти в «Рому», повідомляє Romaiallorossa.

За інформацією джерела, головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо зацікавлений в запрошенні українця на позицію атакуючого півзахисника, вважаючи його пріоритетним варіантом.

Моуріньо спілкувався з генеральним менеджером «Роми» Тьяго Пінто, а той в свою чергу вже контактував з Малиновським. Українець дав позитивну відповідь Пінто, «Рома» спробує оформити трансфер українця вже взимку або наступного літа.

Малиновський вже 6 разів поспіль починає матчі в Аталанті на лавці запасних. Раніше українець підтвердив, що хотів змінити клуб влітку.

Петро Приходько
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Теги

Руслан Малиновський Рома (Рим) Аталанта

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