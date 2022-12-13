Моуріньйо знову буде тренувати Роналду. Наставнику «Роми» запропонували очолити збірну Португалії

Коуч згоден поєднувати дві посади

Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо близький до того, щоб очолити збірну Португалії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, федерація футболу Португалії вже зв'язалася з 59-річним наставником і запропонувала йому цю посаду. Крім того, Моуріньйо зможе поєднувати роботу в Ромі і в збірній Португалії.

Відомо, що Моуріньйо зацікавлений в цій пропозиції.

У Португалії хочуть розірвати контракт з чинним тренером Фернанду Сантушем.

Нагадаємо, збірна Португалії вилетіла з ЧС-2022 в чвертьфіналі програвши Марокко (0:1).