Моуріньо: «У нас є гравці дуже низького рівня»
Моуріньйо знову буде тренувати Роналду. Наставнику «Роми» запропонували очолити збірну Португалії
Коуч згоден поєднувати дві посади
13 грудня 11:30
Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо близький до того, щоб очолити збірну Португалії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, федерація футболу Португалії вже зв'язалася з 59-річним наставником і запропонувала йому цю посаду. Крім того, Моуріньйо зможе поєднувати роботу в Ромі і в збірній Португалії.
Відомо, що Моуріньйо зацікавлений в цій пропозиції.
У Португалії хочуть розірвати контракт з чинним тренером Фернанду Сантушем.
Нагадаємо, збірна Португалії вилетіла з ЧС-2022 в чвертьфіналі програвши Марокко (0:1).
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