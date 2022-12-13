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Моуріньйо знову буде тренувати Роналду. Наставнику «Роми» запропонували очолити збірну Португалії

Коуч згоден поєднувати дві посади
Футбол Чемпіонат світу з футболу
13 грудня 11:30
Моуріньйо знову буде тренувати Роналду. Наставнику «Роми» запропонували очолити збірну Португалії

Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо близький до того, щоб очолити збірну Португалії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, федерація футболу Португалії вже зв'язалася з 59-річним наставником і запропонувала йому цю посаду. Крім того, Моуріньйо зможе поєднувати роботу в Ромі і в збірній Португалії.

Відомо, що Моуріньйо зацікавлений в цій пропозиції.

У Португалії хочуть розірвати контракт з чинним тренером Фернанду Сантушем.

Нагадаємо, збірна Португалії вилетіла з ЧС-2022 в чвертьфіналі програвши Марокко (0:1).

 

Петро Приходько
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Теги

Жозе Моуріньо Рома (Рим) збірна Португалії (футбол)

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