Сергій Разумовський

У 27-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на виїзді мінімально здолав Евертон 1:0 на Хілл Дікінсон Стедіум. Український захисник «ірисок» Віталій Миколенко вперше у сезоні АПЛ залишився в запасі — раніше, якщо він не грав, то лише через травму.

Перший тайм пройшов із помітною територіальною перевагою команди Майкла Карріка: гості контролювали м’яч понад 60% часу й намагалися розхитати щільну оборону суперника через активність Амада та Бруну Фернандеша. Найкращий шанс виник уже на 4-й хвилині, коли після удару Матеуса Куньї Джордан Пікфорд і Джеймс Тарковскі вдвох винесли м’яч із лінії воріт. Далі темп упав: гра стала в’язкою, з великою кількістю неточностей, і до перерви запам’ятався хіба що ефектний, але неточний постріл Далота — 0:0.

Після перерви вже Евертон додав енергії та почав диктувати хід подій: моменти створювали Ндіає та Армстронг, а воротар Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс кілька разів виручив. Каррік відповів ранньою заміною, випустивши Шешко, і саме цей хід згодом став визначальним, хоч у середині тайму матч більше нагадував силову боротьбу з помилками та суперечками, ніж комбінаційний футбол.

Ключовий епізод стався на 72-й хвилині: Манчестер Юнайтед провів швидку контратаку — Кунья віддав на Мбемо, а той після паузи покотив під удар Шешко, який пробив у нижній кут і забив свій сьомий гол у сезоні. Евертон кинувся відіграватися: Майкл Кін на 83-й хвилині ледь не влучив у дев’ятку дальнім ударом, але Ламменс потягнув, а кінцівка пройшла під тиском стандартів і нервів, включно з жовтими для Пікфорда, Тарковскі та Йоро.

У підсумку гості вистояли, втримали 1:0 і піднялися на четверте місце в таблиці з 48 очками, тоді як Евертон залишився з 37 балами на дев'ятому місці, попри якісний другий тайм.

АПЛ, 27-й тур

Евертон – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Шешко, 71

Евертон: Пікфорд, Брентвейт, Тарковскі, Кін, Іроегбунам (Бету, 79), Ґеє, Гарнер, Ндіає, Дьюсбері-Голл, Армстронг (Джордж, 73), Баррі

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Йоро, Магвайр, Шоу, Каземіро, Мейну, Діалло (Шешко, 58), Фернандеш, Кунья (Гевен, 90+5), Мбемо (Мазрауї, 78)

Попередження: Пікфорд (77), Тарковскі (83) – Маґвайр (84)