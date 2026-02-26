Павло Василенко

Французький Лілль здобув перемогу у Белграді, вибивши Црвену Звезду з Ліга Європи. Після мінімальної поразки 0:1 у першому матчі у Франції сербський клуб мав усі шанси закріпити успіх удома, однак замість свята трибун «Райко Мітіч» побачив холодний душ.

Гості з Франції з перших хвилин діяли агресивно й швидко знівелювали перевагу белградців. Уже на 4-й хвилині досвідчений Олівʼє Жиру переграв воротаря Црвени Звезди й зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

Основний час пройшов у напруженій та обережній боротьбі, де обидві команди більше думали про помилку, ніж про ризик. Голів глядачі більше не побачили, тож доля путівки до 1/8 фіналу вирішувалася в додатковий час. Там Лілль виглядав свіжішим і організованішим.

На 99-й хвилині свій шанс використав запасний Натан Нгой, який після асисту Фелікса Корреа забив вирішальний м’яч. Попри відчайдушні атакувальні заміни від Деяна Станковича, Црвена Звезда так і не змогла врятуватися.

У 1/8 фіналу Лілль зіграє з Астон Вілла або Ліон – суперник визначиться жеребкуванням.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Матчі-відповідь

Вікторія Пльзень – Панатінаїкос – 1:1. По пенальті – 3:4

Голи: Спачіл, 62 – Тетте, 9.

Перший матч – 2:2

Црвена Звезда – Лілль – 0:2

Голи: Жиру, 4, Нгой, 99.

Перший матч – 1:0