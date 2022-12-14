«Ньюкасл» відмовився від боротьби за Мудрика
Мудрик пройде медогляд в «Арсеналі» на початку січня
Клуби близькі до трансферу українця
14 грудня 16:28
Півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик незабаром стане гравцем «Арсеналу».
Як повідомив журналіст Ерун Стекеленбург в своєму Twitter, українець проведе медогляд в лондонським клубі. Це трапиться 4 січня.
Після цього він підпише п'ятирічний контракт з «Арсеналом».
Напередодні, повідомлялося, що в Лондоні були представники «Шахтаря». Ймовірно, узгоджувалися деталі майбутнього трансферу.
Сам хавбек вже не раз натякав, що готовий змінити команду.
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