Мудрик пройде медогляд в «Арсеналі» на початку січня

Клуби близькі до трансферу українця

Півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик незабаром стане гравцем «Арсеналу».

Як повідомив журналіст Ерун Стекеленбург в своєму Twitter, українець проведе медогляд в лондонським клубі. Це трапиться 4 січня.

Після цього він підпише п'ятирічний контракт з «Арсеналом».

Напередодні, повідомлялося, що в Лондоні були представники «Шахтаря». Ймовірно, узгоджувалися деталі майбутнього трансферу.

Сам хавбек вже не раз натякав, що готовий змінити команду.