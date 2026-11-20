Футболіст відповів на заяву президента асоціації Андрія Шевченка, оприлюднену після інтерв’ю гравця журналісту Дмитру Гордону. Мудрик звинуватив УАФ у недостатньому сприянні його команді та спробах дистанціюватися від допінгової справи. Його слова передає Tribuna.com .

Вінгер Тоттенгема та збірної України Михайло Мудрик заявив, що має листування, яке підтверджує використання ним продуктів, наданих УАФ під час зборів національної команди.

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УАФ неодноразово відмовлялася належним чином сприяти моїй команді та навіть намагалася ввести її в оману, щоб дистанціюватися від цієї справи. Наприклад, під час слухання представники УАФ свідчили, що я не використовував харчові добавки, надані УАФ. Пан Шевченко повторив це твердження у своїй заяві. Однак у мене збереглося листування у WhatsApp, яке підтверджує, що під час тренувальних зборів я використовував надані УАФ продукти. Тобто я маю докази, які спростовують їхні неодноразові твердження. Михайло Мудрик

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Футбольна асоціація Англії відсторонила футболіста від змагань через провалений допінг-тест. Сумарно дискваліфікація гравця тривала 20 місяців, до того моменту як WADA змінила дозування мельдонію, які вважаються допінгом.

Раніше Шевченко заявив, що за проханням Челсі медикаменти та добавки у збірній України футболіст отримував лише від двох особистих фахівців.