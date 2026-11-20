Мудрик заявив, що має докази вживання продуктів і медикаментів, які йому давав персонал збірної України
Вінгер спростував ще одну заяву Шевченка
Вінгер Тоттенгема та збірної України Михайло Мудрик заявив, що має листування, яке підтверджує використання ним продуктів, наданих УАФ під час зборів національної команди.
Футболіст відповів на заяву президента асоціації Андрія Шевченка, оприлюднену після інтерв’ю гравця журналісту Дмитру Гордону. Мудрик звинуватив УАФ у недостатньому сприянні його команді та спробах дистанціюватися від допінгової справи. Його слова передає Tribuna.com.
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УАФ неодноразово відмовлялася належним чином сприяти моїй команді та навіть намагалася ввести її в оману, щоб дистанціюватися від цієї справи. Наприклад, під час слухання представники УАФ свідчили, що я не використовував харчові добавки, надані УАФ.
Пан Шевченко повторив це твердження у своїй заяві. Однак у мене збереглося листування у WhatsApp, яке підтверджує, що під час тренувальних зборів я використовував надані УАФ продукти. Тобто я маю докази, які спростовують їхні неодноразові твердження.
Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Футбольна асоціація Англії відсторонила футболіста від змагань через провалений допінг-тест. Сумарно дискваліфікація гравця тривала 20 місяців, до того моменту як WADA змінила дозування мельдонію, які вважаються допінгом.
Раніше Шевченко заявив, що за проханням Челсі медикаменти та добавки у збірній України футболіст отримував лише від двох особистих фахівців.
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