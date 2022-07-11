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Микола Павлов: «Для Ярмоленка буде хорошим рішенням повернутися в Україну»

Андрій став вільним агентом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:00
Микола Павлов: «Для Ярмоленка буде хорошим рішенням повернутися в Україну»

Український тренер Микола Павлов вважає, що Андрію Ярмоленко варто повернутися в Україну.

– Для Андрія буде хорошим рішенням повернутися в Україну, підтримати « Динамо ». Безкоштовно перейти в клуб, в якому ти відбувся як футболіст, буде хорошим прикладом для молодих гравців.

Якщо Шевченко повернувся, то чому Ярмоленко не може зробити те ж саме. Правда, зараз ситуація в країні відрізняється від тієї, яка була в 2009 році, але тим більше поваги буде заслуговувати вчинок Ярмоленка.

Ми з вами не знаємо, які у нього є варіанти продовження кар'єри. Якщо він вирішив повернутися до Києва, значить, він зважив все за і проти. Я не беруся обговорювати що-небудь, не знаючи, як все відбувається насправді. Не знаю, чи стане в нагоді Ярмоленко в Європі, але в Україні він точно буде корисний

– Сьогоднішній Андрій здатний робити різницю в іграх УПЛ?

– В Україні – точно. Особливо, якщо брати до думки масовий догляд легіонерів. Досвід Ярмоленко для розвитку молодих футболістів « Динамо » безцінний. Він стане хорошим помічником для Луческу.


Ярмоленко став вільним агентом в червні, його контракт з « Вест Хемом ».

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Микола Павлов Андрій Ярмоленко

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