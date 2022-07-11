Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Микола Павлов: «Після «Динамо» у більшості фахівців в інших командах не виходило. У всіх, крім мене»
Український тренер висловився про старт наступного сезону УПЛ
Український тренер Микола Павлов висловився про старт наступного сезону УПЛ.
« Особисто мені буде цікаво за цим спостерігати. Подивимося, як вболівальники до цього поставляться. Я згадую, коли я переходив з « Дніпра » в « Динамо ». Зараз тренери так само переходять з « Металіста » в « Дніпро-1 », а з « Дніпра-1 » в « Шахтар »
Для уболівальників чемпіонат буде дуже цікавим. Є тренери, в кар'єрі яких є один клуб, а в інших командах у них нічого не виходить. А є тренери, які працюють у багатьох клубах, і всюди у них виходить. Так ось я на стороні друге.
Чи не відкрию вам Америку, якщо скажу, що у більшості фахівців, які працювали в « Динамо », в інших командах нічого не виходило. У всіх, крім мене, напевно. Я йшов туди, де гірше, а в підсумку все ставало набагато краще, ніж до мого приходу. Так було і в « Ворскле », і в « Маріуполі ».
Раніше Павлов заявив, що Андрію Ярмоленко варто повернутися в УПЛ.
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