«Евертон» назвав дату благодійного матчу з «Динамо»
Миколенко не допоміг «Евертону» уникнути поразки потенційному клубу Зінченка
Українець з'явився на полі після перерви за рахунку 0:2
Фото - Евертон
У контрольному матчі в рамках північноамериканського турне «Арсенал» упевнено переграв «Евертон».
Вирішальними стали два голи протягом чотирьох хвилин першого тайму. забили Габріел Жезус і Сака.
Захисник Віталій Миколенко замінив Нкунку після перерви. Але українець не зумів допомогти «ірискам» відігратися.
Контрольний матч
«Арсенал» – «Евертон» 2:0
Голи: Габріел Жезус, 33, Сака, 36
Нагадаємо, до переходу в «Арсенал» близький інший вітчизняний футболіст Олександр Зінченко.
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