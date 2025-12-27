Сергій Разумовський

Завершилися ще два матчі у 18-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Бернлі та Евертон не визначили сильнішого, зігравши 0:0. У складі гостей помітний обсяг роботи виконав український захисник Віталій Миколенко, який отримав оцінку 7,3: він двічі торкнувся м’яча у штрафному майданчику суперника, загалом зробив 65 дотиків, віддав 33 точні передачі з 42 (79%), виконав 1 точний навіс із 3, а також провів 8 єдиноборств – 1/5 (20%) у повітрі та 1/3 (33%) на землі.

Вест Гем поступився Фулгему з рахунком 0:1, і долю зустрічі вирішив один епізод наприкінці матчу. Єдиний гол у грі було забито на 85-й хвилині – відзначився Хіменес, принісши «дачникам» мінімальну виїзну перемогу. Ексгравець Шахтаря Кевін знову не відзначився результативними діями.

Евертон набрав 25 і вже випав із топ-10. Фулгем (26) замикає верхню десятку. Вест Гем (13) і Бернлі (12) розташувалися у зоні вильоту.

АПЛ, 18-й тур

Бернлі – Евертон 0:0

Вест Гем – Фулгем 0:1

Гол: Хіменес, 85