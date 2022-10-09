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Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»

Португалець забив перший м'яч у сезоні АПЛ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 22:56
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Фото - МЮ

У десятому турі англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» на виїзді переграв «Евертон».

Практично всі ключові події зустрічі припали на перший тайм. На гол Івобі відповіли Антоні та Роналду. Точний удар Решфорда не було зараховано через гру рукою.

Захисник «ірисок» Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин. Українець отримав середню в команді оцінку 6.7 від SofaScore.

«Манчестер Юнайтед» набрав 15 очок і піднявся до п'ятірки кращих. «Евертон» з десятьма пунктами залишився в середині таблиці.

АПЛ, 10 тур

«Евертон» – «Манчестер Юнайтед» 1:2

Голи: Івобі, 5 – Антоні, 15, Роналду, 44

«Евертон»: Пікфорд, Коулмен (Гарнер, 75), Коуді, Тарковскі, Миколенко, Онана, Гує (Калверт-Льюїн, 76), Івобі, Грей, Гордон (Макніл, 67), Мопе (Рондон, 84).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Мартінес, Лінделеф, Далот, Еріксен (Мактоміней, 83), Каземіро, Рашфорд, Бруну, Антоні (Варан, 90+3), Мартіаль (Роналду, 29).

Попередження: Онана, Гордон – Мактоміней

Сергій Стаднюк
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Теги

Евертон Манчестер Юнайтед Віталій Міколенко

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