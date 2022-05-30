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Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників

Захисник встиг провести 13 матчів за «Евертон»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:11
Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників

Захисник «Евертона» Віталій Миколенко став кращим гравцем АПЛ в сезоні за кількістю заблокованих передач, повідомляє StatsBomb.

За інформацією джерела, враховувалися показники лише у гравців, які зіграли за сезон 10 і більше матчів. У Миколенко середній показник заблокованих передач за гру - 2,74. Це кращий результат.

Українець встиг провести в АПЛ 13 матчів і забити 1 м'яч.

Нагадаємо, «Евертон» Миколенко врятувався від вильоту з АПЛ в останніх матчах.

Петро Приходько
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Віталій Міколенко Евертон

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