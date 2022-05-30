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Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників
Захисник встиг провести 13 матчів за «Евертон»
Захисник «Евертона» Віталій Миколенко став кращим гравцем АПЛ в сезоні за кількістю заблокованих передач, повідомляє StatsBomb.
За інформацією джерела, враховувалися показники лише у гравців, які зіграли за сезон 10 і більше матчів. У Миколенко середній показник заблокованих передач за гру - 2,74. Це кращий результат.
Українець встиг провести в АПЛ 13 матчів і забити 1 м'яч.
Нагадаємо, «Евертон» Миколенко врятувався від вильоту з АПЛ в останніх матчах.
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