МЮ та «Ноттінгем» упевнено вийшли до чвертьфіналу Кубка англійської ліги
В 1/8 фіналу Кубка англійської ліги «Ноттінгем» розгромив «Блекберн», «Манчестер Юнайтед» упевнено переграв «Бернлі».
«Лісники» без проблем упоралися з представником Чемпіоншипу. Команда забила супернику чотири м'ячі.
МЮ оформив удвічі менше голів силами Еріксена та Решфорда. Зате не допустила взять своїх воріт.
Наступні суперники команд визначиться після жеребкування.
Кубок англійської ліги. 1/8 фіналу
«Манчестер Юнайтед» – «Бернлі» 2:0
Голи: Еріксен, 27, Решфорд, 57
«Манчестер Юнайтед»: Дубравка, Маласія (Вільямс 85), Ліндельоф, Каземіро, Ван-Біссака (Шоу 72), Еріксен, Мактоміней, Фернандеш, Гарначо (Антоні 59), Решфорд (Фред 85), Марсьяль (Еланга 72)
«Бернлі»: Пікок-Фаррелл, Матсен (Тейлор 90), Баєр, Харвуд-Белліс, Робертс, Корк (Райлі 90), Каллен, Гудмундссон, Браунхіл (Бастьєн 90), Бенсон (Чурлинов 64), Барнс (Туайн 83)
Попередження: Антоні, Бруну Фернандеш – Каллен
«Блекберн» – «Ноттінгем Форест» 1:4
Голи: С. Вортон, 44 – Джонсон, 13 (пен.), Лінгард, 53, Авонії, 79, Джонсон, 90+2
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