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На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA

У росії заявили, що Європейський футбольний союз поки не давав вказівок щодо перенесення матчу
Футбол Суперкубок UEFA
09:50
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA

На росії не припиняють підготовку до проведення Суперкубка UEFA в Казані. Про це заявив міністр спорту Татарстану владімір лєонав у інтерв'ю пропагандистському агентству «тасс».

Поки до нас жодних питань та запитів не надходило, дивитимемося в динаміці. Сподіватимемося, що керівництво UEFA піде нам назустріч. Можливо, ми відкриємо цю завісу таким дуже гарним заходом, як матч за Суперкубок. Повторю, жодних офіційних заяв про те, що він скасовується чи переноситься, у нас немає.

Нагадаємо, у зв'язку з розв'язаною війною в Україні в санкт-петербурга відібрали право проведення фіналу Ліги чемпіонів-2022.

Сергій Стаднюк
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