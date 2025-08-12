Павло Василенко

Матчі у Бундеслізі цього сезону триватимуть трохи довше, ніж раніше. Як повідомляє агентство DPA, німецька ліга приєднується до зусиль щодо точнішого підрахунку додаткового часу.

Наслідуючи тенденції чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі та Англійської Прем'єр-ліги, Бундесліга вимірюватиме точний час, витрачений на такі події, як червоні картки, пенальті та травми, який потім додаватиметься до компенсованого часу в кінці кожного тайму.

«Наразі у нас менше 60 хвилин чистого ігрового часу (з м’ячем у грі), який, ймовірно, дещо збільшиться», – сказав Кнут Кірхер, виконавчий директор місцевої комісії суддів.

Новий сезон Бундесліги розпочнеться 22 серпня, а титул візьме чинний чемпіон Баварія. Зміни в компенсованому часі вже були випробувані в матчах другого та третього дивізіонів Німеччини, де вже отримали деякі відгуки.