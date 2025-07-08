Челсі здолав Флуміненсе у першому півфіналі КЧС-2025. Матч в і Іст-Резерфорді завершився з рахунком 2:0.

Головним героєм зустрічі став новачок Челсі Жоао Педрр, який за бив по голу в кожному з таймів у ворота земляків.

Футболісти Фла мали передумови, щоб повернутися в гру, проте підопічним Енцо Марески вдалося втримати переможний рахунок.

Челсі в фіналі КЧС зустрінеться з переможцем пари ПСЖ - Реал, які свій матч проведуть завтра.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

Флуміненсе - Челсі 0:2

Голи: Жоао Педро, 18, 56