Флуміненсе змусив капітулювати Аль-Хіляль в поєдинку 1/4 фіналу КЧС-2025. Матч в Орландо завершився з рахунком 2:1.

Перед початком гри було вшановано пам'ять загиблого Діогу Жоти хвилиною мовчання, під час якої розплакались його партнери по збірній Португалії Канселу та Невеш.

Чемпіон Саудівської Аравії після приголомшливої перемоги над Манчестер Сіті (4:3) на попередній стадії не зміг подужати Фла.

Перша 45-хвилинка мала всі шанси завершитись без голів, але прати цього виступили бразильці, які перед перервою відкрили рахунок.

Аль-Хіляль після перерви зміг відновити паритет, але цього виявилось недостатньо і Фла вдруге змогли вийти вперед і не дати супернику з Блзького Сходу вийти до півфіналу КЧС.

Клубний чемпіонат світу. Чвертьфінал

Флуміненсе - Аль-Хіляль 2:1

Голи: Мартінеллі, 40, Еркулес, 70 -Леонардо, 51

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Флуміненсе - Аль-Хіляль.