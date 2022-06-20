На контракті в «Інгульць» залишилося всього 12 футболістів

Фото - ФК Інгулець

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко розповів в ефірі Футбол NEWS про складну ситуацію в клубі.

Де гратиме «Інгулець»? Поки що ми цього не розуміємо. Немає розуміння, де проводитиметься чемпіонат.

Планується чемпіонат проводити в Україні. Але де саме – у Києві, у Львові – поки ми цього не знаємо.