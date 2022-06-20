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На контракті в «Інгульць» залишилося всього 12 футболістів

Клуб УПЛ потрапив у скрутне становище через війну в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06:55
На контракті в «Інгульць» залишилося всього 12 футболістів
Фото - ФК Інгулець

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко розповів в ефірі Футбол NEWS про складну ситуацію в клубі.

На сьогодні у нас 12 футболістів, які мають чинні контракти. Життя нас змусить шукати футболістів і у Першій лізі, і в УПЛ.

Де гратиме «Інгулець»? Поки що ми цього не розуміємо. Немає розуміння, де проводитиметься чемпіонат.

Планується чемпіонат проводити в Україні. Але де саме – у Києві, у Львові – поки ми цього не знаємо.

«Слава націі и п*здець російській федерації, ось вам і фінал ЛЧ». Як президент «Інгульця» Поворознюк коментував головний матч року.

Сергій Стаднюк
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Інгулець Сергій Лавриненко

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