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На контракті в «Інгульць» залишилося всього 12 футболістів
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Фото - ФК Інгулець
Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко розповів в ефірі Футбол NEWS про складну ситуацію в клубі.
На сьогодні у нас 12 футболістів, які мають чинні контракти. Життя нас змусить шукати футболістів і у Першій лізі, і в УПЛ.
Де гратиме «Інгулець»? Поки що ми цього не розуміємо. Немає розуміння, де проводитиметься чемпіонат.
Планується чемпіонат проводити в Україні. Але де саме – у Києві, у Львові – поки ми цього не знаємо.
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