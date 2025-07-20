Павло Василенко

У справжньому футбольному видовищі та незабутньому моменті шоу Феєноорд представив нове підкріплення, організувавши ефектну посадку вертольота на полі знаменитого стадіону «Де Кейп» у рамках щорічного «Фестивалю Феєноорда» – дня відкритих дверей клубу.

Вертоліт приземлився прямо в центрі поля, висадивши трьох нових гравців: Лучано Валенте, півзахисника з Гронінгена, Гаусса Діарра, нападника з Істанбулспора, і Сема Стейна, півзахисника з Твенте.

Сюрпризом для вболівальників Феєноорда став четвертий гравець і найбільше придбання роттердамської команди цього сезону з Гонсалу Борхес.

Йдеться про португальського вінгера з Порту, який лише кілька хвилин тому підписав чотирирічний контракт з Феєноордом.

Тисячі вболівальників заповнили трибуни «Де Кейп» і не приховували свого ентузіазму, а Феєноорд вкотре показав, як клуб має ставитися до своїх уболівальників і наскільки винахідливо він має створювати для них пам'ятні моменти.