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На Луганщині ЗСУ знищили стадіон разом з бойовиками ПВК «Вагнер»

Арена стала базою для російських найманців
Футбол В Україні
22:47
На Луганщині ЗСУ знищили стадіон разом з бойовиками ПВК «Вагнер»

В окупованій Кадіївці (Стаханові), Луганська область після артилерійського удару згорів стадіон «Перемога», в якому була розміщена база бойовиків ПВК Вагнер.

Відомо, що бойовики облаштувалися в спортзалі стадіону і після удару вижив лише один росіянин.

Відзначимо, що стадіон побудували в 1921 році. Він вміщував 7200 глядачів, і до 2014 року був домашньою ареною ФК «Стаханов» і дубля «Сталі» з Алчевська.


Нагадаємо, раніше український гімнаст Олег Верняєв заявив, що вірить у звільнення Донецька.

Карен Агабекян
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війна

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