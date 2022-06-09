На Луганщині ЗСУ знищили стадіон разом з бойовиками ПВК «Вагнер»

Арена стала базою для російських найманців

В окупованій Кадіївці (Стаханові), Луганська область після артилерійського удару згорів стадіон «Перемога», в якому була розміщена база бойовиків ПВК Вагнер.



Відомо, що бойовики облаштувалися в спортзалі стадіону і після удару вижив лише один росіянин.

Відзначимо, що стадіон побудували в 1921 році. Він вміщував 7200 глядачів, і до 2014 року був домашньою ареною ФК «Стаханов» і дубля «Сталі» з Алчевська.

Нагадаємо, раніше український гімнаст Олег Верняєв заявив, що вірить у звільнення Донецька.