На матч з Ірландією вийде лише один гравець, який був в старті на Уельс

Петраков майже повністю змінив стартовий склад

Стали відомі стартові склади на матч Ліги націй між Ірландією і Україною. Україна: Лунін, Міколенко, Сирота, Бондар, Попов, Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Мудрік, Зубков, Довбік запасні: Пятов, Різник, Матвієнко, Забарний, Соболь, Караваєв, Ігнатенко, Пихаленок, Зінченко, Малиновський, Циганков, Сікан Ірландія: Келлехер, Стівенс, Іган, Даффі, Коллінс, Крісті, Каллен, Хендрік, Найт, Робінсон, Огбене запасні: Талбот, Траверс, Гуррігейн, Кін, Перротт, Макклін, Браун, Моламби, О'Ши, Обафемі, Гемілтон, Ебоселі Відзначимо, що в стартовому складі на Уельс (0: 1) з вище представлених гравців виходив лише Віталій Міколенко. Матч розпочнеться о 21:45. Україна буде грати в жовтій формі.

Петро Приходько