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На матч з Ірландією вийде лише один гравець, який був в старті на Уельс

Петраков майже повністю змінив стартовий склад
Футбол Ліга націй UEFA
20:39
На матч з Ірландією вийде лише один гравець, який був в старті на Уельс

Стали відомі стартові склади на матч Ліги націй між Ірландією і Україною.

Україна: Лунін, Міколенко, Сирота, Бондар, Попов, Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Мудрік, Зубков, Довбік

запасні: Пятов, Різник, Матвієнко, Забарний, Соболь, Караваєв, Ігнатенко, Пихаленок, Зінченко, Малиновський, Циганков, Сікан

Ірландія: Келлехер, Стівенс, Іган, Даффі, Коллінс, Крісті, Каллен, Хендрік, Найт, Робінсон, Огбене

запасні: Талбот, Траверс, Гуррігейн, Кін, Перротт, Макклін, Браун, Моламби, О'Ши, Обафемі, Гемілтон, Ебоселі

Відзначимо, що в стартовому складі на Уельс (0: 1) з вище представлених гравців виходив лише Віталій Міколенко.

Матч розпочнеться о 21:45. Україна буде грати в жовтій формі.

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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