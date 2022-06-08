Все говорить про успіх України. Як Ірландія провела останніх 10 домашніх матчів
На матчі з Ірландією очікується близько 3500 українських фанатів
Багато з них отримають квиток безкоштовно
18:59
На матч Ліги націй між Ірландією і Україною очікується близько 3500 українських уболівальників, повідомляє прес-служба УАФ.
Футбольна асоціація Ірландіі надала 3000 безкоштовних квитків для біженців з України. Відзначимо, що в Ірландії знаходиться близько 33 тисяч українських біженців.
Всього на матчі очікується близько 35 тисяч глядачів.
Матч Ірландія - Україна розпочнеться о 21:45.
Вже відомо, в якій формі зіграє збірна України.