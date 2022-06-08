На матчі з Ірландією очікується близько 3500 українських фанатів

Багато з них отримають квиток безкоштовно

На матч Ліги націй між Ірландією і Україною очікується близько 3500 українських уболівальників, повідомляє прес-служба УАФ.

Футбольна асоціація Ірландіі надала 3000 безкоштовних квитків для біженців з України. Відзначимо, що в Ірландії знаходиться близько 33 тисяч українських біженців.

Всього на матчі очікується близько 35 тисяч глядачів.

Матч Ірландія - Україна розпочнеться о 21:45.

Вже відомо, в якій формі зіграє збірна України.