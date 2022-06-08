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На матчі з Ірландією очікується близько 3500 українських фанатів

Багато з них отримають квиток безкоштовно
Футбол Ліга націй UEFA
18:59
На матчі з Ірландією очікується близько 3500 українських фанатів

На матч Ліги націй між Ірландією і Україною очікується близько 3500 українських уболівальників, повідомляє прес-служба УАФ.

Футбольна асоціація Ірландіі надала 3000 безкоштовних квитків для біженців з України. Відзначимо, що в Ірландії знаходиться близько 33 тисяч українських біженців.

Всього на матчі очікується близько 35 тисяч глядачів.

Матч Ірландія - Україна розпочнеться о 21:45.

Вже відомо, в якій формі зіграє збірна України.

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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