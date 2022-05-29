На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна

У голкіпера мало ігрової практики в Мадриді

Воротар «Реала» Андрій Лунін цікавий «Вест Хему», повідомляє Sunday Mirror.

За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає варіант з орендою українського воротаря з правом викупу.

Лунін не проти змінити клуб, так як практично не має ігрової практики за спиною у Тібо Куртуа.

Нагадаємо, Лунін з «Реалом» виграв Лігу чемпіонів і став третім українцем, якому підкорилося це досягнення.

Буквально днями «Вест Хем» покинув українець Андрій Ярмоленко.