Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
У голкіпера мало ігрової практики в Мадриді
20:35
Воротар «Реала» Андрій Лунін цікавий «Вест Хему», повідомляє Sunday Mirror.
За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає варіант з орендою українського воротаря з правом викупу.
Лунін не проти змінити клуб, так як практично не має ігрової практики за спиною у Тібо Куртуа.
Нагадаємо, Лунін з «Реалом» виграв Лігу чемпіонів і став третім українцем, якому підкорилося це досягнення.
Буквально днями «Вест Хем» покинув українець Андрій Ярмоленко.
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