Нагельсманн –перед матчем за третє місце в Лізі націй: «Буде непросто»
Німці хочуть реабілітуватися за поразку від португальців
близько 10 годин тому
Наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсман поділився своїми думками напередодні поєдинку за третє місце Ліги націй проти команди Франції. Його коментарі опубліковано на офіційному ресурсі УЄФА.
«Будуть деякі зміни, але вдаватися в деталі не стану. Ми ще не на 100% все вирішили. Схема, що ми використовували проти Португалії, була схожа на ту, що застосовували в матчі з Італією. З Францією постараємося відбирати м'яч вище, ніж у середу, тож будемо адаптувати схему під суперника.
Завдання — не дати супернику наблизитися до наших воріт. Потрібно бути краще й активніше з м'ячем, ніж у грі з Португалією. Вражає, наскільки сильна в них молодь. Звичайно, є проблеми на деяких позиціях, але загалом рівень дуже високий. Коли вони в ударі, їх складно обіграти. Але ми вже перемагали їх минулого року і постараємося повторити це.
Нам потрібно діяти агресивніше в усіх аспектах, а не тільки в атаці. Здається, ми лише один раз відібрали м'яч на чужій половині поля і тоді ж забили. У контролі м'яча нам теж потрібно бути сміливішими й агресивнішими, тобто в усьому, що стосується володіння м'ячем.
Був дуже якісний аналіз гри суперника у півфіналі. Думаю, багато чого виходило від самої команди — і в плані висновків, і в плані обговорення. У цьому відношенні велику роль у нашому таборі відіграє Кімміх. Це останній домашній матч у цьому сезоні для збірної. Далі вже стартує відбір на чемпіонат світу, тож майбутня гра для нас дуже важлива. Буде непросто, але ми хочемо посісти третє місце», — сказав Нагельсманн.
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