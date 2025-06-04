Нагельсманн розповів про травми перед півфіналом з Португалією

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від півфіналу Ліги націй проти Португалії та думкою про нападника суперника Кріштіану Роналду. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Усього одна поразка в останніх 17 іграх: це вражає. Потрібно розвивати цей успіх. Звичайно, ми нарощуємо свою впевненість завдяки новим перемогам та гарній грі. Попереду – два головні суперники. Не важливо, як закінчиться матч у середу. Нам у будь-якому випадку доведеться провести два важливі матчі. В ідеалі хотілося б обидва рази зіграти у Мюнхені.

Хлопці добре справляються з роботою на тренуваннях. Звичайно, шкода, що деякі наші ключові гравці травмовані, але це нормально в кінці сезону. Ми намагатимемося вирішити цю проблему. У нас чимало тих, хто виграв титули минулого сезону – Кубок Німеччини, Кубок Іспанії, гравці з Баварії та Барселони.

Я вже визначився із дев'ятьма з 11 позицій. Залишилося ухвалити кілька рішень. Гравці ще не поінформовані, але якщо вони уважно стежили за тренуваннями, то вже здогадуються, чи вийдуть вони в основі, чи ні.

Завжди приємно грати вдома, це як міні-чемпіонат Європи. Думаю, португальці нададуть перевагу володінню м'ячем, а не захищатимуться, тому ми постараємося змусити їх більше діяти в обороні. Тоді ми матимемо чудовий шанс провести хороший матч за підтримки своїх уболівальників.

У Роналду за плечима видатна кар'єра. Це неймовірно – так довго грати на такому високому рівні. Він забив так багато м'ячів і вплинув на команди, в яких грав. Сподіваюся, завтра він не матиме великого впливу. Незважаючи на свій вік, він, як і раніше, дуже небезпечний, становить загрозу, сильний у повітрі, у штрафному майданчику і не втратив здатність читати гру. Ми маємо бути напоготові.