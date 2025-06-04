Нагельсманн розповів про травми перед півфіналом з Португалією
Рідні стіни не допоможуть Німеччині пробитися до фіналу Ліги націй?
1 день тому
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від півфіналу Ліги націй проти Португалії та думкою про нападника суперника Кріштіану Роналду. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Усього одна поразка в останніх 17 іграх: це вражає. Потрібно розвивати цей успіх. Звичайно, ми нарощуємо свою впевненість завдяки новим перемогам та гарній грі. Попереду – два головні суперники. Не важливо, як закінчиться матч у середу. Нам у будь-якому випадку доведеться провести два важливі матчі. В ідеалі хотілося б обидва рази зіграти у Мюнхені.
Хлопці добре справляються з роботою на тренуваннях. Звичайно, шкода, що деякі наші ключові гравці травмовані, але це нормально в кінці сезону. Ми намагатимемося вирішити цю проблему. У нас чимало тих, хто виграв титули минулого сезону – Кубок Німеччини, Кубок Іспанії, гравці з Баварії та Барселони.
Я вже визначився із дев'ятьма з 11 позицій. Залишилося ухвалити кілька рішень. Гравці ще не поінформовані, але якщо вони уважно стежили за тренуваннями, то вже здогадуються, чи вийдуть вони в основі, чи ні.
Завжди приємно грати вдома, це як міні-чемпіонат Європи. Думаю, португальці нададуть перевагу володінню м'ячем, а не захищатимуться, тому ми постараємося змусити їх більше діяти в обороні. Тоді ми матимемо чудовий шанс провести хороший матч за підтримки своїх уболівальників.
У Роналду за плечима видатна кар'єра. Це неймовірно – так довго грати на такому високому рівні. Він забив так багато м'ячів і вплинув на команди, в яких грав. Сподіваюся, завтра він не матиме великого впливу. Незважаючи на свій вік, він, як і раніше, дуже небезпечний, становить загрозу, сильний у повітрі, у штрафному майданчику і не втратив здатність читати гру. Ми маємо бути напоготові.
Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 4 червня, на сторінці події Німеччина – Португалія на Xsport. Початок – о 22:00.
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