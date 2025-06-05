Нагельсманн відреагував на поразку збірної Німеччини у півфіналі Ліги націй

Наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився своїми враженнями від півфінального поєдинку Ліги націй, в якому його команда поступилася Португалії з рахунком 1:2.

«Думаю, ми програли матч ще у першому таймі. Тоді ми мали багато вільного простору для розвитку гри. Португалія захищалася не так агресивно, але ми атакували не так гостро, як у попередніх десяти матчах. Все було надто повільним, з великою кількістю дрібних помилок.

Ми створили чотири моменти, але це не стовідсоткові моменти. У першому таймі у наших воріт було два-три моменти, коли наша командна гра в обороні не була на висоті. Протягом десяти хвилин після перерви ми були кращою командою на полі і вийшли вперед. На той момент це виглядало заслужено.

Деколи забитий гол дає тобі більше сил, заряджає настроєм. Але бувають інші ситуації, коли забитий гол переконує тебе, що все вже добре, і ти трохи розслабляєшся. На цьому відрізку ми заграли гірше і пропустили два голи. Дуже шкода, що так сталося, але ми отримали своє за заслугами, а тому не вийшли у фінал.

Ця поразка – частина нашого шляху. Програвати – прикро. Але коли ти намагаєшся розвиватись як колектив, такі неприємні моменти неминучі. Це природна частина великого шляху. Тут важливо засвоювати уроки, отримані у програному матчі. Якщо зробимо це, то зробимо крок вперед», – сказав коуч.