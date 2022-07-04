ПСЖ призначить нового тренера після виходу з відпустки. Названо ім'я
«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
У ПСЖ готові розлучитися з головним конкурентом Доннаруми
Італійський «Наполі» готовий підписати контракт з 35-річним голкіпером ПСЖ Кейлором Навасом, повідомляє Foot Mercato.
Зацікавленість «Наполі» в Навасі з'явилося через проблеми в переговорах про новий контракт з Алексом Меретом.
Відзначимо, що Навас також хоче покинути ПСЖ, оскільки керівництво клубу вирішило зробити основним голкіпером молодого і більш зіркового Джанлуїджі Доннаруму.
Чинний контракт Наваса з ПСЖ завершиться влітку 2024 року.
За деякими джерелами, в ПСЖ хочуть зберегти Наваса як другого голкіпера.
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