«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса

У ПСЖ готові розлучитися з головним конкурентом Доннаруми

Італійський «Наполі» готовий підписати контракт з 35-річним голкіпером ПСЖ Кейлором Навасом, повідомляє Foot Mercato.



Зацікавленість «Наполі» в Навасі з'явилося через проблеми в переговорах про новий контракт з Алексом Меретом.

Відзначимо, що Навас також хоче покинути ПСЖ, оскільки керівництво клубу вирішило зробити основним голкіпером молодого і більш зіркового Джанлуїджі Доннаруму.

Чинний контракт Наваса з ПСЖ завершиться влітку 2024 року.

За деякими джерелами, в ПСЖ хочуть зберегти Наваса як другого голкіпера.



