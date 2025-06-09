Наполі взяв паузу в перемовинах з Шахтарем щодо Судакова

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков привернув увагу цілої низки європейських клубів. Особливо активним у цьому питанні був Наполі, але переговори з українською стороною тимчасово призупинено.

Головною причиною паузи стала невизначеність із тренерським штабом італійської команди — Антоніо Конте вагався щодо свого майбутнього, розглядаючи варіант відходу, але у результаті вирішив залишитися, незважаючи на інтерес з боку Ювентуса.

Очікується, що з продовженням контракту з Конте неаполітанці повернуться до активної трансферної політики та зроблять конкретні кроки для підписання Судакова.

Минулого сезону хавбек Шахтаря провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 15 забитими м'ячами та шістьма гольовими передачами.

Раніше екстренер збірної України розкритикував Судакова.